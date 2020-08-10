Александр Лукашенко рассказал, что вечером 9 августа он получил просьбу от якобы объединенного штаба кандидата от оппозиции Светланы Тихановской об охране. Президент Беларуси отметил, что он был "вынужден" выделить 120 человек, чтобы те окружили штаб Тихановской.

Вечером 9 августа команда Лукашенко якобы получила оперативную информацию от объединенного штаба Светланы Тихановской, рассказал пока действующий глава Беларуси, пишет "Белта".

Читайте также Нашими овцами управляли из-за границы, – Лукашенко обвинил в протестах Украину и страны ЕС

По словам Лукашенко, в здании находились команда оппозиционеров и журналистов – всего примерно 5 человек.

Из них еще есть человек, который, наверное, с головой дружит, – позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва,

– заявил президент.

Он добавил, что офис якобы окружили неизвестные. Лукашенко пожаловался, что пришлось выделить 120 человек, чтобы контролировать ситуацию возле здания.

"Мы вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят", – подытожил он.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После объявления предварительных результатов выборов люди вышли на протесты.

Узнайте больше Беларусь охватили масштабные протесты: по меньшей мере 3 тысячи задержанных

Протесты в Беларуси: основное