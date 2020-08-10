Олександр Лукашенко розповів, що ввечері 9 серпня він отримав прохання від начебто об’єднаного штабу кандидатки від опозиції Світлани Тихановської про охорону. Президент Білорусі зазначив, що він був "змушений" виділити 120 людей, аби ті оточили штаб Тихановської.

Ввечері 9 серпня команда Лукашенка нібито отримала оперативну інформацію від об'єднаного штабу Світлани Тихановської, розповів наразі чинний глава Білорусі, пише "Белта".

Читайте також Нашими вівцями управляли з-за кордону, – Лукашенко звинуватив у протестах Україну та країни ЄС

За словами Лукашенка, у будівлі перебували команда опозиціонерів та журналістів – загалом приблизно 5 людей.

З них є ще людина, яка, напевно, з головою дружить, – подзвонив нам і попросив державу взяти під охорону цей офіс. Злякалися. Потрібна була сакральна жертва,

– заявив президент.

Він додав що офіс начебто оточили невідомі. Лукашенко побідкався, що довелося виділити 120 людей, щоб контролювати ситуацію поблизу будівлі.

"Ми змушені були взяти їх під охорону. Вони це не цінують. Скоро оцінять", – підсумував він.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. Опісля оголошення попередніх результатів виборів люди вийшли на протести.

Дізнайтеся більше Білорусь охопили масштабні протести: щонайменше 3 тисячі затриманих, понад 50 потерпілих

Протести у Білорусі: основне