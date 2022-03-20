Они могут остановить это, – генерал США призвал достукиваться до россиян

К сожалению, большинство россиян до сих пор зазомбированы ужасной пропагандой и не отдают себе отчет в том, что на самом деле происходит в Украине. Поэтому нужно не останавливаться объяснять им реальное положение вещей.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале высказал экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес. По его словам, очень важно продолжать достукиваться до россиян.

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Осталась неделя, чтобы достучаться

Генерал США напомнил, что 1 апреля в России стартует новый призыв. Он отметил, что около 130 тысяч молодых мужчин мобилизуют.

То есть, как отметил Ходжес, осталось больше недели, чтобы достучаться до тех 130 тысяч семей и призвать их не отправлять своих детей, не дать использовать их в войне Путина. По его мнению, если даже часть из них оставит детей дома – это будет иметь значительное влияние.

Они могут остановить это,

– заявил генерал США.

Ходжес добавил, что какая-то часть россиян понимает, что происходит. Однако все же необходимо, чтобы каждый в Украине, у которого есть родственники или друзья в России, каждый в Германии, Литве, Польше – связывался со всеми, кого знает и призвал не делать этого.

Интервью с Беном Ходжесом на 24 канале: смотрите видео