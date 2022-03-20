Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. За його словами, дуже важливо продовжувати достукуватись до росіян.

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Залишився тиждень, аби достукатись

Генерал США нагадав, що 1 квітня в Росії стартує новий призов. Він зазначив, що близько 130 тисяч молодих чоловіків мобілізують.

Тобто, як зауважив Ходжес, залишився більше ніж тиждень, аби достукатись до тих 130 тисяч родин і закликати їх не відправляти своїх дітей, не дати використати їх у війні Путіна. На його думку, якщо навіть лише частина з них залишить дітей вдома – це матиме значний вплив.

Вони можуть зупинити це,

– заявив генерал США.

Ходжес додав, що якась частина росіян розуміє, що відбувається. Однак усе ж необхідно, аби кожен в Україні, хто має родичів чи друзів в Росії, кожен в Німеччині, Литві, Польщі – зв'язувався з усіма, кого знає і закликав не робити цього.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом на 24 каналі: дивіться відео