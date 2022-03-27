Они не являются военнопленными: Верещук объяснила, почему похищенных людей нельзя обменять

Россияне продолжают террор местного населения. Военные преступники осуществляют принудительный вывоз людей в Россию и похищают гражданских людей.

Оккупанты похищают людей в разных районах и городах. Среди них – активисты, журналисты, чиновники, волонтеры в том числе, передает 24 канал.

Читайте также События в Украине – сигнал для Европы и мира, эта реальность никуда не денется, – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что уже сгруппировали данные о похищенных людях, внесли в реестр и обратились к Красному Кресту с требованием дать статус таким людям. Ведь они не считаются военнопленными.

Это захват и незаконное содержание гражданских людей. Сегодня рассматривается вопрос, чтобы Россия отдала их без всяких обменов. Ведь паритетно обменять мы не можем, ведь мы не захватываем их гражданских людей,

– пояснила она.

Кроме похищений оккупанты вывозят людей в Россию

Верещук сообщила, что сейчас количество похищенных людей достигает цифры 40 тысяч. Среди них тысячи детей. По возможности она призывает украинцев попытаться выйти на связь и передать информацию о себе и контактные данные.

Так мы сможем осуществлять срочные запросы через ООН и другие международные структуры с целью возвращения этих людей,

– добавила Верещук.

Напомним, что Украина крайне негативно отреагировала на готовность Красного Креста организовать представительства в Ростове для помощи беженцам из Украины. Ведь в первую очередь это не беженцы, а принудительно эвакуированные люди, которых вывезли силой или же обманом.

К теме – От 20 до 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, – мэр города Бойченко: смотрите видео