Владимир Путин уже атаковал Украину. Об этом в эфире 24 канала отметил журналист Роман Цимбалюк.

Обратите внимание Украинцам нужно меньше паниковать, – Цимбалюк о вероятном наступлении Путина

Пророссийские боевики продолжат стрелять

По его словам, если бы Россия хотела бомбить, то она об этом уже анонсировала бы.

Дальнейшего вторжения России не будет. Они просто не потянут,

– подчеркнул Цимбалюк.

Он объяснил, что, несмотря на это, ситуацию на востоке Украины все равно будут "качать". В частности пророссийские боевики время от времени будут продолжать стрелять.

Журналист отметил, что большую роль занимает безумная российская пропаганда, которая призывает убивать украинцев. В то же время она сближает украинцев, чтобы те не конфликтовали внутри. "Продолжают играть стабилизационную роль в украинском обществе", – добавил Цимбалюк.

Цимбалюк рассказал о намерениях Путина: смотрите видео

Обострение агрессии России против Украины