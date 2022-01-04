Владимир Путин уже атаковал Украину. Об этом в эфире 24 канала отметил журналист Роман Цимбалюк.
Обратите внимание Украинцам нужно меньше паниковать, – Цимбалюк о вероятном наступлении Путина
Пророссийские боевики продолжат стрелять
По его словам, если бы Россия хотела бомбить, то она об этом уже анонсировала бы.
Дальнейшего вторжения России не будет. Они просто не потянут,
– подчеркнул Цимбалюк.
Он объяснил, что, несмотря на это, ситуацию на востоке Украины все равно будут "качать". В частности пророссийские боевики время от времени будут продолжать стрелять.
Журналист отметил, что большую роль занимает безумная российская пропаганда, которая призывает убивать украинцев. В то же время она сближает украинцев, чтобы те не конфликтовали внутри. "Продолжают играть стабилизационную роль в украинском обществе", – добавил Цимбалюк.
Цимбалюк рассказал о намерениях Путина: смотрите видео
Обострение агрессии России против Украины
- За 3 января пророссийские оккупанты 3 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Один наш защитник получил ранение.
- Боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В декабре Трехсторонняя контактная группа договорилась с Россией о режиме прекращения огня, но государство-агрессор не соблюдает его.
- На новогодние праздники оккупанты усилили боевую готовность своих военных и организовали тренировки по управлению огнем артиллерии.
- Как считает разведка США, Путина от полномасштабного вторжения сдерживают лишь санкции. Американский политик Адам Шифф считает, что в этом вопросе Запад должен быть единым.