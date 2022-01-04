Володимир Путін вже атакував Україну. Про це в ефірі 24 каналу зауважив журналіст Роман Цимбалюк.

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Проросійські бойовики продовжать стріляти

За його словами, якби Росія хотіла бомбити, то вона про це вже анонсувала б.

Подальшого вторгнення Росії не буде. Вони просто не потягнуть,

– наголосив Цимбалюк.

Він пояснив, що, попри це, ситуацію на Сході України все одно "качатимуть". Зокрема проросійські бойовики час від часу продовжуватимуть стріляти.

Журналіст зауважив, що велику роль займає безумна російська пропаганда, яка закликає вбивати українців. Водночас вона зближує українців, аби ті не конфліктували всередині. "Продовжують грати стабілізаційну роль в українському суспільстві", – додав Цимбалюк.

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