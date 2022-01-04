Деталі від української розвідки
Під час свят агресор посилив так звані батальйони бойовиків в окупованих Донецьку та Луганську. Про це українська розвідка заявила 4 січня.
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Крім того, окупанти:
- розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення,
- збільшили кількість снайперських пар.
Також під керівництвом російських офіцерів відбуваються тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження позицій Збройних сил України.
Ситуація на Донбасі: останні новини
Наприкінці 2021 року Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму тиші на Донбасі на період зимових свят. Бойовики дотрималися слова лише один день, а після того продовжили цинічно ігнорувати перемир'я. Через зірвані домовленості Україна вирішила ініціювати термінове засідання ТКГ. Втім, Росія відкинула таку пропозицію.
31 грудня, в останній день 2021 року, окупанти вбили воїна ЗСУ молодшого сержанта Станіслава Богуславського.
Крім того, 3 грудня російські найманці поранили українського захисника. Відомо, що постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. У той день бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська, Лебединського та Шумів.
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