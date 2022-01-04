Детали от украинской разведки
Во время праздников агрессор усилил так называемые батальоны боевиков в оккупированных Донецке и Луганске. Об этом украинская разведка заявила 4 января.
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Кроме того, оккупанты:
- развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии соприкосновения,
- увеличили количество снайперских пар.
Также под руководством российских офицеров проходят учения по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения позиций Вооруженных сил Украины.
Ситуация на Донбассе: последние новости
В конце 2021 года трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении режима тишины на Донбассе на период зимних праздников. Боевики сдержали слово лишь один день, а затем продолжили цинично игнорировать перемирие. Из-за сорванных договоренностей Украина решила инициировать срочное заседание ТКГ. Впрочем, Россия отвергла такое предложение.
31 декабря, в последний день 2021 года, оккупанты убили военнослужащего ВСУ младшего сержанта Станислава Богуславского.
Кроме того, 3 декабря российские наемники ранили украинского защитника. Известно, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести. В тот день боевики обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска, Лебединского и Шумов.
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