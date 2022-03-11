Враг не продвигается дальше в направлении Южноукраинской АЭС, – Ким

11 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли Николаев. Следует добавить, что в Николаевской области есть еще одна АЭС. Виталий Ким рассказал, двигается ли в этом направлении враг.

Оккупанты начали стрелять по Николаеву примерно в 20:00. По словам главы ОГА Виталия Кима, россияне вели огонь с северо-восточной стороны. К счастью, жертв нет.

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Враг не двигается в направлении АЭС на Николаевщине

Виталий Ким заявил, что враг накрыл обстрелами обычный микрорайон города. Он подчеркнул, что рядом не было никаких объектов критической инфраструктуры или военных.

В Николаевской области находится еще одна украинская АЭС. Речь идет о Южноукраинской атомной станции. Журналист поинтересовался у Кима, движется ли враг в этом направлении.

Они нас обходили. Но сейчас они не продвигаются дальше в направлении Южноукраинской АЭС,

– ответил Виталий Ким.