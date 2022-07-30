Они ненавидят наших военных, – Мусиенко назвал четкие причины удара по Еленовке

Военные преступления россиян не перестают поражать своей циничностью и жестокостью. Недавний обстрел колонии в оккупированной Еленовке, где находились украинские пленные, потряс весь цивилизованный мир.

Захватчики имели конкретные причины для того, чтобы прибегнуть к очередному террористическому акту. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Геноцидная риторика выполнила свое дело

По мнению Мусиенко, россияне ненавидят украинских военных. Более того, пропагандистская агрессивная истерия, которую россия раскручивала во время оккупации Донбасса, аннексии Крыма и накануне полномасштабного вторжения, достигла поставленных целей.

Происходило культивирование ненависти к украинскому народу. Будто тут нацисты, все заслуживают расправы, а народ вообще не имеет права на существование.

Сегодня военно-политическим руководством во главе с руководителем этой преступной террористической группы путиным сформировался запрос на такое обращение с украинцами и украинскими военными. Это нужно признать. И этому запросу они стремятся отвечать. И используют это, в частности, для того, чтобы остаться у власти,

– объяснил Мусиенко.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что трагедия в Еленовке точно не являлась несчастным случаем. Это целенаправленная казнь украинских пленных.

"Они не могут простить им героическое сопротивление. Они не могут простить то, что украинцы не сдаются, а могут драться до последнего, даже когда находятся в окружении", – подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что такая тактика для россиян не нова. Они неоднократно применяли ее в советское время.

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