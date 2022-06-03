Они однозначно вернутся, - Монастырский об эвакуированных защитниках "Азовстали"

Украинские защитники Мариуполя обязательно вернутся домой, а их героизм войдет в историю Украины

Защитники Мариуполя войдут в историю

Об этом в эфире совместного вещания сказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает 24 канал. По его словам, сейчас коммуникацию с защитниками Мариуполя проводят украинские разведчики из Главного управления разведки Министерства обороны.

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Он отметил, что именно через них власти узнают больше информации: условия содержания, питания и о способах освобождения.

Мы все знаем, что наши герои вернутся домой, и мы для этого делаем сейчас все возможное. Это одна из героических страниц истории не только этих 100 дней, но и всей истории Украины, ведь мы понимаем, что каждый день, который мы прожили во время этой войны, будет описан и войдет в истории великой Украины,

– сказал министр.

Героическая защита Мариуполя

1 марта российские кафиры осаждали город, украинские защитники держали защиту до 16 мая. Завод "Азовсталь" стал символом героической обороны Мариуполя. В его помещениях нашли убежище украинские военные – морпехи, добровольческий батальон, пограничники, полиция, полк спецназа и другие. Вместе с ними в подвалах скрывались гражданские, были ранены воины, находившиеся в бесчеловечных условиях.

Российские кафиры били по "Азовстали" из всех видов оружия, по некоторой информации, применяли даже химическую , но наши защитники и защитницы продолжали мужественно держать оборону и давать отпор оккупантам.

30 апреля с завода удалось эвакуировать гражданских людей. После этого российские кафиры ударили с новой силой. Родные защитников просили провести и их эвакуацию, но российская сторона не соглашалась.

И только 13 мая министерша реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что эвакуация из "Азовстали" будет проходить в несколько этапов . Она отметила, что посредницей в этих переговорах станет Турция.

Уже 16 мая из комбината эвакуировали раненых защитников Мариуполя . Это сделали после того, как высшее руководство приказало военнослужащим сохранить свои жизни. Их вывезли на временно оккупированные территории – в Новоазовск и Оленевку.

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