Такое мнение высказал Роман Цимбалюк в интервью с Денисом Казанским на 24 канале. Он заверил, что этих людей трудно назвать журналистами, они – солдаты.
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"Сейчас им так закомандовали, они все осознают. Все эти истории о детях Донбасса... они знают, почему те погибли. Все прекрасно знают", – заверил журналист.
Он пояснил, что сейчас воля России такая – смерти не имеют значения, зато важны Путин, власть и все, что называют величием.
Россия на самом деле использует для достижения этого "величия" лишь одно средство – военную силу. Не стоит искать какие-то вопросы человечности,
– подытожил Цимбалюк.
Интервью Романа Цимбалюка на 24 канале: видео
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