Они сделают то, что было в Буче в ваших городах – Зеленский обратился к парламенту Финляндии
Источник:телеканал "Рада"
В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился со специальным обращением к парламенту Финляндии. В частности, он упомянул о Буче и русско-финской войне.
Лидер Украины подчеркнул, что российские военные сознательно убивают беззащитных гражданских.
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Обращение президента Украины к парламенту Финляндии
Владимир Зеленский добавил, что весь мир видел, что российские оккупанты сделали в Буче, что на Киевщине. В то же время, он подчеркнул, что россияне делают такие Бучи ежедневно – от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона.
И я уверен вы осознаете, если русская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое и с вашей страной. Я вам этого не желаю. Они сделают то, что было в Буче в ваших городах. По городам любой страны,
– сказал президент Украины.