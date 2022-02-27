Они собираются еще больше бомбить города, еще коварнее убивать детей, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики собираются еще больше бомбить украинские города. Президент подчеркнул, что "это террор".

Глава государства отметил, что оккупанты пытаются мстить народу Украины, который стал на защиту родной земли. Об этом он сообщил во время видеообращения утром 27 февраля, сообщает 24 канал.

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Они собираются еще больше бомбить наши украинские города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить,

– сказал Владимир Зеленский.

"Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре", – продолжил президент.

По его словам, враг сознательно избрал тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной:

электростанции;

больницы;

детские садики;

жилые дома.

"Все под ударами ежедневно. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам – тянет на международный трибунал. Все преступления мы четко фиксируем", – добавил глава государства.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео