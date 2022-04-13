Они собственными глазами увидели, что наделали оккупанты, – Зеленский о визите президентов

В Киев 13 апреля прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Глава государства Владимир Зеленский рассказал о деталях этого визита.

Зеленский отметил, что это был полезный день для Украины и ее защиты от российского нападения, сообщает 24 канал. В столицу прибыли президенты стран-друзей, которые помогают с первых дней войны.

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Зеленский рассказал о визите 4 президентов

Президент отметил, что в Украину приехали те, кто не колебался давать ли оружие, не сомневался, вводить ли санкции, и сейчас на уровне Европейского союза продвигает более жесткий санкционный пакет против России – президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Был очень рад встретиться с президентами. Переговоры были плодотворными. Важно, что президенты посетили Бородянку в Киевской области, где собственными глазами увидели, что наделали оккупанты,

– отметил глава государства.

Зеленский добавил, что для президентов это еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против страны-террористки.

"Прежде всего, нужно нефтяное эмбарго. И четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей", – заметил президент.

Глава государства подытожил, что Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: