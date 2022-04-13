Зеленський зазначив, що це був корисний день для України та її захисту від російського нападу, повідомляє 24 канал. У столицю прибули президенти держав-друзів, які допомагають з перших днів війни.

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Президент зазначив, що в Україну приїхали ті, хто не вагався, чи давати зброю, не сумнівався, чи вводити санкції, та зараз на рівні Європейського союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Росії, – президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними. Важливо, що президенти відвідали Бородянку у Київській області, де на власні очі вони побачили, що наробили окупанти,

– зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: