Они спешат до Пасхи, но никуда не успеют, – Буданов о намерениях россиян атаковать

Российские оккупанты мечтают как можно быстрее одержать хоть какую-то "победу" в войне против Украины. Они сосредоточили свои силы на востоке Украины и готовятся к масштабному наступлению.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона рассказал о том, чего следует ожидать от оккупантов в ближайшее время. Враг рассчитывает на свои силы, но наши герои знают все их намерения и готовы дать отпор.

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"Победа" до Пасхи

Как рассказал глава украинской разведки, оккупанты очень спешат с масштабным наступлением на Востоке Украины.

Они ограничены во времени. Хотят получить хоть какие-то тактические достояния. Они спешат до Пасхи, но они никуда не успеют,

– заявил Буданов.

Также он добавил, что оккупанты сосредоточивают свои силы для атаки на определенных участках, одним из которых является Изюм, что в Харьковской области. Также Буданов заверил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

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