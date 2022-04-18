Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розповів про те, чого варто очікувати від окупантів найближчим часом. Ворог розраховує на свої сили, але наші герої знають про всі їхні наміри та готові дати відсіч.

Читайте також Хмарність та дощ не завадили ЗСУ "відзняти" чергову серію у Чорнобаївці, – Арестович

"Перемога" до Великодня

Як розповів голова української розвідки, окупанти дуже поспішають з масштабним наступом на Сході України.

Вони обмежені в часі. Хочуть отримати бодай якісь тактичні надбання. Вони поспішають до Великодня, але вони нікуди не встигнуть,

– заявив Буданов.

Також він додав, що окупанти зосереджують свої сили для атаки на певних ділянках, однією з яких є Ізюм, що на Харківщині. Також Буданов запевнив, що Маріуполь буде деблоковано та звільнено.

Відео до теми: нічне звернення Володимира Зеленського за 17 квітня