Они сражаются, как львы, горжусь тем, что борюсь вместе с ними, – британский военный о ВСУ

10 марта 2022 , 16:09
Читати новину українською

Источник:

The Sun

Британский военный приехал в Украину, чтобы противостоять нападению России. Он поражен тем, как отчаянно борются Вооруженные силы Украины.

Соответствующую информацию он рассказал британскому изданию. Это случилось на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины. 

Заметьте Россиянам соврали, что там не было детей и что там засели националисты, – Зеленский о роддоме

Британский военный поражен борьбой ВСУ

Я один из первых британцев, которые присоединились к Украине – они бьются как львы, и я горжусь тем, что с ними борюсь с Путиным,
– сказал военный.  

34-летний Джейсон Хэй рассказал, что он участвовал в бою под "Антоновом" в Гостомеле на Киевщине. Мужчина объяснил, что затем его избивали и допрашивали оккупанты. 

Впоследствии британец заверил, что гордится тем, что служит рядом с ВСУ. 

Добавил: "То, что делает Путин, это терроризм. Он зря бомбит детей и семьи. Он военный преступник".

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Пропагандисты РФ начинают прозревать – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська