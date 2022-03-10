Они сражаются, как львы, горжусь тем, что борюсь вместе с ними, – британский военный о ВСУ
Источник:The Sun
Британский военный приехал в Украину, чтобы противостоять нападению России. Он поражен тем, как отчаянно борются Вооруженные силы Украины.
Соответствующую информацию он рассказал британскому изданию. Это случилось на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Британский военный поражен борьбой ВСУ
Я один из первых британцев, которые присоединились к Украине – они бьются как львы, и я горжусь тем, что с ними борюсь с Путиным,
– сказал военный.
34-летний Джейсон Хэй рассказал, что он участвовал в бою под "Антоновом" в Гостомеле на Киевщине. Мужчина объяснил, что затем его избивали и допрашивали оккупанты.
Впоследствии британец заверил, что гордится тем, что служит рядом с ВСУ.
Добавил: "То, что делает Путин, это терроризм. Он зря бомбит детей и семьи. Он военный преступник".
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