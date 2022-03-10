Відповідну інформацію він розповів британському виданню. Це трапилось на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росіянам збрехали, що там не було дітей і що там засіли націоналісти, – Зеленський про пологовий

Британський військовий вражений боротьбою ЗСУ

Я один із перших британців, які приєдналися до України – вони б'ються, як леви, і я пишаюся тим, що з ними борюсь з Путіним,

– сказав військовий.



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