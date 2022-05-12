Они войдут в историю, – Кулеба обсудил с руководителями немецких партий членство Украины в ЕС

Украина продолжает уверенно двигаться вперед по пути к вступлению в Европейский Союз. Дмитрий Кулеба провел встречу с главами германских партий.

Министр иностранных дел вместе с послом Андреем Мельником пообщался с политиками по поводу членства нашего государства в ЕС. Об этом глава МИДа написал в своих социальных сетях 12 мая.

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Встречался с руководителями основных немецких политических партий обсудить пути мира в Украине и будущее Европы.

– отметил Дмитрий Кулеба.

"Поблагодарил их за то, что они поддерживают Украину, и подчеркнул, что они войдут в историю, предоставив Украине статус кандидата в ЕС", – добавил министр иностранных дел.

Кулеба встретился главами немецких партий / Фото из твиттера Дмитрия Кулебы

Германия не будет давать пустых обещаний

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не знает, когда Украина может вступить в Евросоюз из-за войны, которую развязала Россия.

Несмотря на это, она отметила, что украинское государство принадлежит к европейскому дому.

Однако мы не знаем, когда этот шаг может быть сделан и как он может быть сделан, потому что они сейчас находятся в состоянии ужасной войны,

– указала глава МИД.

"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний", – добавила Анналена Бербок.

Отказ будет означать, что Украину хотят обмануть

В Офисе Президента информируют, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза уже летом 2022 года.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина сейчас – единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основан ЕС. По его словам, это следует уважать.

"Если мы не получим статус кандидата, это значит, что Европа пытается нас обмануть", – подчеркнул он и добавил, что Украина не собирается с этим мириться.

К слову Не просто обещания, – Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине статус кандидата в ЕС

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