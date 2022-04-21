Они жесткие и гордые – больше, чем я думал, – Байден об украинцах и их сопротивлении России

Байден заявил, что украинские военные являются жесткими и гордыми. Даже больше, чем он мог подумать.

Также он отметил, что единство НАТО шокировало Путина. Об этом президент США заявил 20 апреля в ходе встречи с американскими военными лидерами.

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Байден расхвалил украинских военных в начале встречи.

Они (ВСУ – 24 канал) более жесткие и гордые, чем я думал; я впечатлен тем, что они делают с вашей помощью,

– сказал президент США.

К тому же чиновник отметил, что Путин не рассчитывал на то, что сможет удержать нас вместе. Хоть случилось наоборот.

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