Они еще не друзья, – Зеленский о людях из своей команды

Президент Владимир Зеленский рассказал, что действительно близкими друзьями для него являются бывшие коллеги из "95 Квартала", с которыми они общаются много лет. В то же время членов своей команды в политике глава государства называет "близкими людьми", но не друзьями.

Зеленский в интерью "Интерфакса" отметил, что ему нужно много времени, чтобы понять: его это человек или нет. Близким человеком для него является жена Елена, с которой президент встречался 8 лет, а потом женился.

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Глава государства добавил, что члены его команды и близкие друзья – это разные люди. Настоящими друзьями он считает "кварталовцев", с которыми работал десятки лет.

"У каждого из нас есть друзья, и у меня есть, которые вне этой работы. Для меня очень близкие друзья – ребята из "Квартала", потому что я прожил с ними 15, 20, с кем-то – 25 лет. Я могу даже не видеться с ними по полгода. Это мои близкие друзья, я с ними прошел свой путь, большой путь, для меня и для них. и мы всегда останемся друзьями", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в его политической команде также есть люди, которые приближаются к статусу друзей, но пока ими не стали.

В команде сейчас есть люди, которые стали моими друзьями или они, скажем так, приближаются к друзьям. Не потому, что я такой амбициозный, нет, просто я их называю "мои близкие люди". Так и есть. Они еще не друзья, из-за того, что я вам сказал правду: для меня друг – это тот, кто со мной прошел много-много лет,

– подытожил глава государства.

К слову, Зеленский также рассказал, что работает "только с теми людьми, кому доверяет". В Офисе Президента, к примеру, у него есть 2-3 людей, которых он знает давно. Также глава государства признал, что в президентской команде действительно есть конфликты, которые препятствуют работе. Поэтому некоторых людей его команда "потеряет".