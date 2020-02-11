21:06
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Они еще не друзья, – Зеленский о людях из своей команды

      71 Читати новину українською
      Зеленский рассказал, кого считает своими друзьями / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский рассказал, что действительно близкими друзьями для него являются бывшие коллеги из "95 Квартала", с которыми они общаются много лет. В то же время членов своей команды в политике глава государства называет "близкими людьми", но не друзьями.

      Зеленский в интерью "Интерфакса" отметил, что ему нужно много времени, чтобы понять: его это человек или нет. Близким человеком для него является жена Елена, с которой президент встречался 8 лет, а потом женился.

      Интересно: Мне 42, я хочу быть в истории, – Зеленский рассказал, зачем ему должность президента

      Глава государства добавил, что члены его команды и близкие друзья – это разные люди. Настоящими друзьями он считает "кварталовцев", с которыми работал десятки лет.

      "У каждого из нас есть друзья, и у меня есть, которые вне этой работы. Для меня очень близкие друзья – ребята из "Квартала", потому что я прожил с ними 15, 20, с кем-то – 25 лет. Я могу даже не видеться с ними по полгода. Это мои близкие друзья, я с ними прошел свой путь, большой путь, для меня и для них. и мы всегда останемся друзьями", – подчеркнул Зеленский.

      Президент добавил, что в его политической команде также есть люди, которые приближаются к статусу друзей, но пока ими не стали.

      В команде сейчас есть люди, которые стали моими друзьями или они, скажем так, приближаются к друзьям. Не потому, что я такой амбициозный, нет, просто я их называю "мои близкие люди". Так и есть. Они еще не друзья, из-за того, что я вам сказал правду: для меня друг – это тот, кто со мной прошел много-много лет,
      – подытожил глава государства.

      К слову, Зеленский также рассказал, что работает "только с теми людьми, кому доверяет". В Офисе Президента, к примеру, у него есть 2-3 людей, которых он знает давно. Также глава государства признал, что в президентской команде действительно есть конфликты, которые препятствуют работе. Поэтому некоторых людей его команда "потеряет". 

      День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
      сегодня
      26117
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Квартал 95 Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:29 Где отпраздновать День Валентина в Украине: наиболее романтические места
      Альона Захарова 19
      сегодня , 20:00 О войне, конфликте с Коломойским и выборах в США: Главные тезисы из интервью Зеленского
      Альона Захарова 173
      сегодня , 19:15 Ветеран, милениал, гей: что известно о звезде президентской гонки США Пите Буттиджедже
      Світлана Попова 247
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      70
      сегодня , 19:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 194
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук