Вони ще не друзі, – Зеленський про людей зі своєї команди

Президент Володимир Зеленський розповів, що справді близькими друзями для нього є колишні колеги з "95 Кварталу", з якими вони спілкуються багато років. Водночас членів своєї команди у політиці глава держави називає "близькими людьми", але не друзями.

Зеленський в інтер'ю "Інтерфаксу" відзначив, що йому потрібно багато часу, аби зрозуміти: його це людина чи ні. Найближчою людиною для нього є дружина Олена, з якою президент зустрічався 8 років, а потім одружився.

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Глава держави додав, що члени його команди і близькі друзі – це різні люди. Справжніми друзями він вважає "кварталівців", з якими працював десятки років.

"У кожного з нас є друзі, і у мене є, які поза цією роботою. Для мене дуже близькі друзі – хлопці з "Кварталу", тому що я прожив з ними 15, 20, з кимось – 25 років. Я можу навіть не бачитися з ними по півроку. Це мої близькі друзі, я з ними пройшов свій шлях, великий шлях, для мене і для них. І ми завжди залишимося друзями", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що в його політичній команді також є люди, наближаються до статусу друзів, але поки ними не стали.

У команді зараз є люди, які стали моїми друзями чи вони, скажімо так, наближаються до друзів. Не тому, що я такий амбітний, ні, просто я їх називаю "мої близькі люди". Так і є. Вони ще не друзі, через те, що я вам сказав правду: для мене друг – це той, хто зі мною пройшов багато-багато років,

– підсумував глава держави.

До слова, Зеленський також розповів, що працює "лише з тими людьми, кому довіряє". В Офісі Президента, до прикладу, у нього є 2-3 людей, яких він знає давно. Також глава держави визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Тож деяких людей його команда "втратить".