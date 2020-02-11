19:41
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Вони ще не друзі, – Зеленський про людей зі своєї команди

      54 Читать новость на русском
      зеленський розповів, кого вважає своїми друзями / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський розповів, що справді близькими друзями для нього є колишні колеги з "95 Кварталу", з якими вони спілкуються багато років. Водночас членів своєї команди у політиці глава держави називає "близькими людьми", але не друзями.

      Зеленський в інтер'ю "Інтерфаксу" відзначив, що йому потрібно багато часу, аби зрозуміти: його це людина чи ні. Найближчою людиною для нього є дружина Олена, з якою президент зустрічався 8 років, а потім одружився.

      Цікаво: Мені 42, я хочу бути в історії, – Зеленський розповів, навіщо йому посада президента

      Глава держави додав, що члени його команди і близькі друзі – це різні люди. Справжніми друзями він вважає "кварталівців", з якими працював десятки років.

      "У кожного з нас є друзі, і у мене є, які поза цією роботою. Для мене дуже близькі друзі – хлопці з "Кварталу", тому що я прожив з ними 15, 20, з кимось – 25 років. Я можу навіть не бачитися з ними по півроку. Це мої близькі друзі, я з ними пройшов свій шлях, великий шлях, для мене і для них. І ми завжди залишимося друзями", – наголосив Зеленський.

      Президент додав, що в його політичній команді також є люди, наближаються до статусу друзів, але поки ними не стали.

      У команді зараз є люди, які стали моїми друзями чи вони, скажімо так, наближаються до друзів. Не тому, що я такий амбітний, ні, просто я їх називаю "мої близькі люди". Так і є. Вони ще не друзі, через те, що я вам сказав правду: для мене друг – це той, хто зі мною пройшов багато-багато років,
      – підсумував глава держави.

      До слова, Зеленський також розповів, що працює "лише з тими людьми, кому довіряє". В Офісі Президента, до прикладу, у нього є 2-3 людей, яких він знає давно. Також глава держави визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Тож деяких людей його команда "втратить".

      Зеленський звільнив Богдана: чим запам’ятався колишній очільник Офісу Президента
      сьогодні
      6835
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Квартал 95
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:15 Ветеран, міленіал, гей: що відомо про зірку президентських перегонів США Піта Буттіджеджа
      Світлана Попова 320
      сьогодні , 19:00 Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
      Юрій Бутусов 367
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 264
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      213
      сьогодні , 18:32 Звільнення Андрія Богдана віддаляє Коломойського від президента: думка політолога
      Ярослав Голобородько 832
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук