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"Они там играют в игры": крымские оккупанты отреагировали на Декларацию США

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Юхим Фикс прокомментировал Декларацию относительно Крыма
Юхим Фикс прокомментировал Декларацию относительно Крыма / Фото из открытых источников

"Вице-спикер парламента Крыма" Юхим Фикс прокомментировал одобрение Госдепартаментом США Декларации относительно Крыма о непризнании аннексии полуострова Россией и назвал это событие игрой.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Эта точка зрения Соединенных Штатов Америки очень важна только для Соединенных Штатов Америки и не более того. Нам важно точка зрения России, президента России и конституции Российской Федерации", – подчеркнул Фикс.

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Они там играют, играют в игры, и пусть они этим продолжают заниматься, если это им нравится. Мы живем своей жизнью, мы живем в рамках законодательства Российской Федерации, и это нас устраивает,
– добавил "вице-спикер парламента Крыма".

Фикс также выразил убеждение, что США придется считаться с позицией России, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.

Напомним, что 25 июля Государственный департамент США обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится о том, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и на самом деле является территорией Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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