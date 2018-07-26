"Вони там граються в ігри": кримські окупанти зреагували на Декларацію США

"Віце-спікер парламенту Криму" Юхим Фікс прокоментував схвалення Держдепартаментом США Декларації щодо Криму про невизнання анексії півострова Росією та назвав цю подію грою.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ця точка зору Сполучених Штатів Америки дуже важлива тільки для Сполучених Штатів Америки і не більше того. Нам важлива точка зору Росії, президента Росії та конституції Російської Федерації", – наголосив Фікс.

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Вони там бавляться, граються в ігри, і нехай вони цим продовжують займатися, якщо це їм подобається. Ми живемо своїм життям, ми живемо в рамках законодавства Російської Федерації, і це нас влаштовує,

– додав "віце-спікер парламенту Криму".

Фікс також висловив переконання, що США доведеться зважати на позицію Росії, яка відіграє провідну роль у забезпеченні миру і безпеки.

Нагадаємо, що 25 липня Державний департамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій мовиться про те, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та насправді є територією України.