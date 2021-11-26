Онлайн-формат и загадочность: Путина и Байдена ждет новая встреча

Уже месяц Кремль и пропаганда публично обсуждают темы и даты встречи с американским лидером Джозефом Байденом. На это в Белом Доме уже несколько раз пожимали плечами.

В США ни о каких встречах президентов и не слышали в принципе. В итоге Кремль оказался прав, но не полностью.

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Встреча президентов действительно состоится. Только без Владимира Путина и при участии Украины.

Встречей заинтересовались пропагандисты

Объявление настолько важное, что российские пропагандисты даже анонсируют его вероятность, а не факт. Путин "может" встретится с Байденом. А может и не встретится. Может и не с Байденом. Также может и не Путин.

Интересно наблюдать за тем, как меняется тон подачи информации пропагандистов в зависимости от необходимости.

Тот же Дмитрий Киселев, когда рассказывал об уже состоявшейся встречи украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Байдена утверждал, что это серая обыденность, обычность, будничность и даже обыкновенность.



Киселев называл встречу Зеленского и Байдена "обыденностью" / Фото Getty Images

Только лишь "вероятность" встречи Путина и Байдена – это уже тянет как минимум на "важное объявление". Должен заметить, что тут Киселев недоработал. Фраза "важное объявление" в полной мере не описывает всю "важность" происходящего.

Чувствуется, что тут явно не хватает эпитетов. Вероятно, Киселев уже просто исчерпал лимит эпитетов в другом месте – в описании агрессивных действий НАТО.

"Сверх агрессивные действия НАТО" – это когда нужно описать максимальный уровень ненависти, но фактов для этого не хватает.

В Кремле манипулируют саммитом

О встрече Путина с Байденом в Кремле заговорили еще в конце октября 2021 года. Будет ли встреча – ну вполне реально. В каком формате – в том или ином. Конкретнее и не скажешь.

Представители Белого дома отвечали, что ни о каких встречах не знают.

Позднее, когда Белый дом все еще не знал о предстоящей встрече, в Кремле даже представляли перечень тем, на которые должны общаться президенты. У Путина утверждали, что понимание уже достигнуто. Хотя с кем конкретно – снова непонятно.

В начале ноября Дмитрий Песков заявил, что Путин расскажет Байдену о действиях России по климату. По словам пресс-секретаря российского президента, понимание по поводу целесообразности контакта политиков уже достигнуто.

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Судя по всему, подготовка к встрече ведется несколько асимметрично, ведь то глава российского МИДа утверждал, что она должна состоятся, цитирую, "в обозримом будущем". Секретарь совета безопасности России предположил, что саммит должен состоятся до конца 2021 года.

Онлайн или офлайн: как встретяться Путин и Байден

Позднее, из каких-то своих источников сайт коммерсант получил информацию, что, по данным источников, предварительный график контактов Владимира Путина и Джо Байдена выглядит как беседа в онлайн-формате в конце 2021 года, а затем личная очная встреча в начале 2022 года.

Официальный Кремль на этой почве продолжил обсуждать точные темы, даты и формат встречи президентов, но в Белом доме снова пожали плечами. Это последнее сообщение от пресс-секретаря Байдена.

Когда Белый дом пару раз перенес встречу с Зеленским российская пропаганда плевалась ядом и утверждала, что это дно дипломатии. Не знаю как тогда, но сейчас точно кто-то нашел способ постучать снизу.

Даже не знаю, какой итог ситуации в таких условиях хуже для и так сомнительной репутации Кремля. Если видеоконференция все же состоится или нет. Правительство России пытается демонстрировать силу и в тот же момент целый месяц публично натыкается на явный игнор на другом конце провода.

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Тем более, в тот момент, когда Джо Байден показательно пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе и Украины. Однако в списке приглашенных стран нет России.