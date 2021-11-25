Поправки Путіна до конституції – незаконні

Проєкт резолюції передали на розгляд комітету у закордонних справах Палати представників. Його авторами є конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон.

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У тексті резолюції зазначили, що будь-яка спроба Путіна залишитися при владі після завершення його останнього терміну у 2024 році "вимагатиме невизнання з боку США". Адже юридичний аналіз стверджує, що поправки до конституції фактично дозволили теперішньому очільнику Кремля бути довічним президентом.

Їх схвалювали з низкою серйозних порушень:

процес порушив законодавчі вимоги про те, що зміни вносяться окремо, а не блоком,

Путін вніс правки до перших двох розділів конституції, які мали бути незмінними.

Прийняття цих змін порушило і внутрішнє виборче законодавство, і зобов'язання Росії перед ОБСЄ.

Крім того, Венеційська комісія заявила, що правки Путіна – "серйозна загроза для верховенства права", а процедура їх прийняття в дію – "явно невідповідна". Європарламент також назвав поправки незаконними і засудив спроби Путіна залишитися на посаді після закінчення його поточного та останнього президентського терміну.

Реакція Кремля на можливість невизнання Путіна

Резолюція конгресменів викликала істерику в Кремлі:

прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав резолюцію Коена – Вілсона "агресивною та неприйнятною";

речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова звинуватила США у "втручанні у справи суверенної держави";

спікер російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що США намагаються "послабити і знищити" Росію.

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США не визнають низку президентів

Пропозиція Палати представників не є ані провокаційною, ані неочікуваною. Ідея відмовитися визнавати нелегітимних іноземних лідерів вже давно вкорінена в зовнішньополітичному курсі США,

– наголосило видання.

Так, 28-ий президент США Вудро Вільсона відмовився визнати самопроголошеного мексиканського лідера Вікторіано Уерта, а 40-ий президент Рональда Рейгана – визнавати філіппінського лідера Маркоса Фердинанда.

Крім цього, Штати не визнають білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Враховуючи схожість між режимами в Білорусі та Росії, невизнання Путіна президентом порушить американські дипломатичні стандарти. Однак різниця є у впливі, адже режим очільника Кремля більше інтегрований у глобальну систему. Він залежить від особистого доступу зацікавлених сторін до західних банків та фінансових установ.

Російські приватні активи за кордоном становлять до 1,3 трильйона доларів

Кремлівські чиновники та олігархи ставляться до Росії як до "місця мародерства". Тому усі свої гроші вони вивозять на Захід, де їх захистять верховенством права, в якому ті ж російські політики відмовляють власним громадянам.

За оцінками, приватні російські активи за кордоном становлять від 800 мільярдів доларів до 1,3 трильйона доларів. Велика частина цього багатства, ймовірно, пов'язана з самим Путіним.

Видання наголосило, що світ має відмовитися від допомоги Путіну з його незаконним захопленням влади. Резолюція Коена – Вілсона є важливим кроком у цьому напрямку.

Зверніть увагу! У квітні 2021 року очільник Кремля підписав закон, який дозволяє йому претендувати ще на 2 президентські терміни. Перед тим росіяни проголосували за "обнулення" каденції Путіна. ЗМІ писали, що голоси на підтримку таких поправок просто скуповували.