Изоляция оккупантов углубляется: онлайн-магазин Nike больше не работает в России

После циничного вооруженного вторжения России на территорию Украины оккупанта наказывает за позорную ошибку весь мир. К списку компаний, которые это сделали, присоединился и Nike.

Онлайн-магазин бренда полностью перестал работать на территории России. О том, что у страны кремлевских захватчиков не будет товаров Nike, стало известно 1 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации недовольных россиян.

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Как это решение объяснили

В Nike прекращение работы онлайн-магазина на территории захватчиков объяснили очень просто. Там просто отметили, что компания не может гарантировать доставку товаров. Накануне подобное решение приняла компания Apple

Однако Nike не ушел с рынка страны полностью, потому что там до сих пор работают его магазины. Следует заметить, что расплачиваться там не слишком удобно, ведь теперь россияне вообще не могут использовать Apple Pay и Google Pay.



Недоступный магазин Nike в России / Скриншот телеграма bbbreaking

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