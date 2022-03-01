Онлайн-магазин бренду повністю перестав працювати на території Росії. Про те, що країна кремлівських загарбників не матиме товарів Nike, стало відомо 1 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації невдоволених росіян.

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Як це рішення пояснили

У Nike припинення роботи онлайн-магазину на території загарбників пояснили дуже просто. Там просто зазначили, що компанія не може гарантувати доставлення товарів. Напередодні схоже рішення ухвалила компанія Apple

Однак Nike не пішов із ринку країни повністю, бо там досі працюють його магазини. Варто зауважити, що розплачуватись там не надто зручно, адже тепер росіяни взагалі не можуть використовувати Apple Pay та Google Pay.



Недоступний магазин Nike у Росії / Скриншот телеграму bbbreaking

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