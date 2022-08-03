Чтобы мариупольцы ощутили поддержку: стартовал онлайн-митинг "Мариуполь – это Украина"

Движение гражданского сопротивления "Желтая Лента" вместе с городским советом Мариуполя организовали онлайн-митинг в рамках акции "Стоп референдум".

Организаторы отметили 24 каналу, что митинг проводится онлайн, чтобы все могли безопасно собраться в условиях войны. Даже украинцы с временно оккупированных территорий.

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Место встречи – цифровая улица на странице в Instagram, где метр за метром отрисован Проспект Мира в Мариуполе.

Мы хотим, чтобы украинцы в оккупации ощутили поддержку Украины. Чтобы не сдались и не признали ни один псевдореферендум у себя дома. Мариуполь – это Украина! Донбасс – это Украина!

– рассказывают организаторы акции.

Как присоединиться:

Зайти на страницу mariupol.is.ua

Выбрать изображение – любой фрагмент цифровой улицы.

Написать под изображением: "Мариуполь – это Украина! Стоп референдум!"

Распространить изображение в сторис, написать: "Мариуполь – это Украина! Донбасс – это Украина!" и тегните страницу @mariupol.is.ua

Онлайн-митинг в поддержку Мариуполя / Фото ОО "Желтая Лента"

Кратко о предстоящем незаконном референдуме

россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума для незаконного присоединения временно оккупированных территорий востока Украины.

В частности, в уничтоженном Мариуполе российские оккупанты собирают персональные данные якобы для подготовки заявлений на компенсации за утраченное жилье – на самом деле для фальсификации референдума.

Такая же ситуация находится на временно оккупированной части Луганской области.

В Херсонской области оккупанты определились с датой референдума – 11 сентября. Оккупационные власти развешали бигборды постсоветского содержания, подготовили типографию, где выпускают пропагандистские буклеты и газеты.

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