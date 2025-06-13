Об этом сообщили в ведомстве, передает 24 Канал.
Смотрите также Правительство упростило закупки украинских БпЛА и РЭБ: сертификат качества – вместо проверок
Кодификация оружия становится более доступной
Онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники теперь содержит пошаговые алгоритмы подготовки продукции украинских оружейников к кодификации. Пользователи также могут загрузить типовые формы необходимых документов.
На платформе содержатся разъяснения по кодификации беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Непосредственно на сайте производитель может подать заявку на кодификацию нового образца вооружения.
Для этого нужно:
- нажать кнопку "Отправить заявку";
- заполнить электронную форму;
- добавить необходимые документы.
Позже на электронную почту заявитель получает оповещение о статусе рассмотрения документов.
Как подать заявку на кодификацию оружия: смотрите видео
За более подробными консультациями производители оружия могут обращаться письмом на электронный адрес mdalc@mil.ua, или по телефону (044) 454 73 26.
Министерство обороны продолжает совершенствовать цифровые сервисы для партнеров оборонно-промышленного комплекса,
– сообщают в ведомстве.
Напомним, Владимир Зеленский подписал законы о льготах для производителей БпЛА. Согласно им от налогов освобождают импорт оптоволокна для дронов, чтобы производство беспилотных систем было проще.