Об этом сообщили в ведомстве, передает 24 Канал.

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Кодификация оружия становится более доступной

Онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники теперь содержит пошаговые алгоритмы подготовки продукции украинских оружейников к кодификации. Пользователи также могут загрузить типовые формы необходимых документов.

На платформе содержатся разъяснения по кодификации беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Непосредственно на сайте производитель может подать заявку на кодификацию нового образца вооружения.

Для этого нужно:

нажать кнопку "Отправить заявку";

заполнить электронную форму;

добавить необходимые документы.

Позже на электронную почту заявитель получает оповещение о статусе рассмотрения документов.

Как подать заявку на кодификацию оружия: смотрите видео

За более подробными консультациями производители оружия могут обращаться письмом на электронный адрес mdalc@mil.ua, или по телефону (044) 454 73 26.

Министерство обороны продолжает совершенствовать цифровые сервисы для партнеров оборонно-промышленного комплекса,

– сообщают в ведомстве.

Напомним, Владимир Зеленский подписал законы о льготах для производителей БпЛА. Согласно им от налогов освобождают импорт оптоволокна для дронов, чтобы производство беспилотных систем было проще.