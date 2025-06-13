Про це повідомили у відомстві, передає 24 Канал.

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Кодифікація зброї стає доступнішою

Онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки тепер містить покрокові алгоритми підготовки продукції українських зброярів до кодифікації. Користувачі також можуть завантажити типові форми необхідних документів.

На платформі містяться роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Безпосередньо на сайті виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння.

Для цього потрібно:

натиснути кнопку "Надіслати заявку";

заповнити електронну форму;

додати необхідні документи.

Пізніше на електронну пошту заявник отримує сповіщення про статус розгляду документів.

Як подати заявку на кодифікацію зброї: дивіться відео

За більш детальними консультаціями виробники зброї можуть звертатися листом на електронну адресу mdalc@mil.ua, або за номером (044) 454 73 26.

Міністерство оборони продовжує вдосконалювати цифрові сервіси для партнерів оборонно-промислового комплексу,

– повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закони про пільги для виробників БпЛА. Згідно з ними від податків звільняють імпорт оптоволокна для дронів, аби виробництво безпілотних систем було простішим.