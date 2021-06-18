Народный депутат Василий Вирастюк даст интервью 24 каналу

Василий Вирастюк 15 июня принес присягу народного депутата. Спортсмен баллотировался от "Слуги народа" на довыборах в округе №87, что на Прикарпатье.

Впрочем, некоторые нардепы раскритиковали это решение. Якобы мандат должен был получить его оппонент – Александр Шевченко. Подробнее об этом новоиспеченный депутат расскажет в интервью 24 каналу.

Обратите внимание Василий Вирастюк принес присягу народного депутата

Довыборы в Верховную Раду на Ивано-Франковщине прошли 28 марта. Однако признание официальных результатов длилось почти 3 месяца.

19 мая Центральная избирательная комиссия признала победителем Василия Вирастюка. Однако Верховный суд отменил соответствующий протокол. Впрочем, ЦИК не согласилась с этим решением и подала соответствующую апелляцию. И 5 июня Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционную жалобу.

Василий Вирастюк 18 июня в 20:00 откровенно расскажет об ожесточенной борьбе с конкурентами на довыборах на 87 округе. А также поделится дальнейшими планами, которые собирается воплощать уже на должности нардепа. Кроме этого, прокомментирует громкие события из Рады и важные законопроекты.

Во время прямого эфира на ютуб-канале 24 канала вы сможете задавать свои вопросы депутату и он обязательно даст на них ответ. Не пропустите!

Интервью с Василием Вирастюком: смотрите онлайн-трансляцию