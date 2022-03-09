И на обновленной земле врага не будет, супостата

Вот так и закончился – вдруг и без вариантов – этот, казалось, бесконечный спор о ценности национальной поэзии. Мы бесконечно слышали их пренебрежение, на нас выливали мерзкую московскую спесь. У них даже в язык украинское слово "вирши" вошло синонимом неполноценности, графоманского бреда.

Все мовчить, бо "благоденствує"...

Ну, а кто теперь что-нибудь скажет о "второстепенности" всего украинского?

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Пришло время и оказалось: Шевченко есть что сказать своему народу, а Пушкину – нечего. Нет, сколько ни ищи.

А у других?

Например, Анна Ахматова.

"Мне Голос был, он звал утешно/Он говорил: иди сюда/ Оставь свой край, глухой и грешный/Оставь Россию навсегда./Я кровь от рук твоих отмою/ Из сердца выйму ложный стыд/ Я новым именем покрою/ Боль поражений и обид./ Но равнодушно и спокойно/Руками я замкнула слух/ Чтоб этой речью недостойной/ не осквернился скорбный дух".

Да, мощная поэзия. Но сейчас нужно смотреть на нее под углом сегодняшнего дня, а не Гражданской войны столетней давности, когда были написаны эти строки. И тогда хорошо видно: Ахматовой было что сказать себе, а не своим – это основное.

Там, в вечно напыщенной Москве, сейчас, безусловно, есть те, кто бежит в бомбоубежище своего "скорбного духа".

Не хуже люди, кстати. Итак, посмотрим со стороны, что им тот дух скажет и как они его услышат. ... А украинцам это уже безразлично. У украинцев есть Тарас.

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