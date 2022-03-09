Все мовчить, бо "благоденствує"...

Ну, а хто тепер щось скаже про "другорядність" українського?

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Прийшов Час і виявилося: Шевченку є що сказати своєму народові, а Пушкіну – нема чого. Нема, скільки не шукай.

А у інших?

От Анна Ахматова.

"Мне Голос был, он звал утешно/Он говорил: иди сюда/ Оставь свой край, глухой и грешный/Оставь Россию навсегда./Я кровь от рук твоих отмою/ Из сердца выйму ложный стыд/ Я новым именем покрою/ Боль поражений и обид./ Но равнодушно и спокойно/Руками я замкнула слух/ Чтоб этой речью недостойной/ не осквернился скорбный дух".

Так, потужна поезія. Але зараз треба дивитися на неї під кутом сьогодення, а не Громадянської війни столітньої давності, коли були написані ці рядки. І тоді добре видно: Ахматовій було, що сказати собі, а не своїм – це основне.

Там, у вічно пихатій Москві, зараз, безперечно, є ті, хто біжить у бомбосховище свого "скорбного духа".

Не гірші люди, до речі. Тож подивимося збоку, що їм той дух скаже і як вони його почують. ... А українцям то уже байдуже. В Українців є Тарас.

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