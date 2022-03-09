"І на оновленій землі врага не буде супостата": Зеленский процитировал Шевченко в его годовщину
В день рождения Шевченко президент Украины процитировал слова украинского гения. Он обратился к украинцам со словами: "І на оновленій землі врага не буде супостата..."
Свободная от оккупантских рук Украина – давняя мечта Шевченко. Об этом Зеленский заявил в своем обращении 9 марта, сообщает 24 канал.
К теме Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы
Во время своего обращения Владимир Зеленский вспомнил отрывок из стиха Тараса Шевченко. Ведь 9 марта – день рождения мирового гения:
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі".
Это – наша давняя мечта, это – его (Шевченко – 24 канал) мечта очистить землю... и она – живая, вполне реальная. Украинцы, украинки, все в наших руках,
– подчеркнул президент.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!