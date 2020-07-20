В строительной компании Onur Group Ukraine 20 июля начали проводить следственные действия по делу экс-главы Укравтодора Славомира Новака. В компании заявили, что будут сотрудничать со следствием. Также в Onur Group Ukraine отрицают свое участие в коррупционных схемах.

В компании будут способствовать проведению следственных действий

Свою позицию компания Onur Group Ukraine опубликовала на странице в фейсбуке.

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Я отрицаю любые подозрения в отношении меня и компании и утверждаю, что они необоснованны. Мы открыты к сотрудничеству со следствием и поможем всем, чем можем, чтобы дело быстрее перешло в суд, были установлены и справедливо наказаны виновные лица, а с меня и компании были сняты любые подозрения,

– сообщил главный координатор Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.

В Onur Group Ukraine отрицают злоупотребления со своей стороны

В компании отметили, что контракт проекта "Паневропейской дороги" (трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский) при участии Всемирного банка на сумму 175,6 миллиона долларов, о котором упомянули в связи с делом, был законно подписан 21 мая 2018 года. Все условия соглашения выполняются, работы проводятся и будут вовремя завершены.

"Поэтому здесь исключены любые незаконные злоупотребления с нашей стороны. Мы всегда были и остаемся надежным партнером международных финансовых и неправительственных организаций, подкрепляя это сотрудничество успешно реализованными инфраструктурными проектами", – говорится в официальном заявлении компании.

Что известно об обысках во Львове в компании Onur

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что 20 июля обыски проходят в фирмах Onur и "Альтком", которые выполняют проекты из списка "Великого строительства".

По данным журналиста, задержанному в Польше Новаку предъявили подозрение сразу по трем эпизодам – за получение взяток от украинской компании "Альтком", турецкой компании Onur и польской компании ECM Group.

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