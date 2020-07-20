В Onur Group Ukraine провели слідчі дії у справі Новака: що кажуть у компанії
В будівельній компанії Onur Group Ukraine 20 липня розпочали проводити слідчі дії у справі ексголови Укравтодору Славоміра Новака. У компанії заявили, що співпрацюватимуть зі слідством. Також в Onur Group Ukraine заперечують будь-яку свою участь у корупційних схемах.
У компанії сприятимуть проведенню слідчих дій
Свою позицію компанія Onur Group Ukraine оприлюднила на сторінці у фейсбуці.
Детально Славоміра Новака затримали в Польщі: що інкримінують ексголові Укравтодору
Я заперечую будь-які підозри щодо мене та компанії і стверджую, що вони є необґрунтованими. Ми відкриті до співпраці із слідством і допоможемо всім чим можемо, щоб справа швидше перейшла до суду, були встановлені та справедливо покарані винні особи, а з мене та компанії були зняті будь-які підозри,
– повідомив головний координатор Onur Group Ukraine Емре Караахметоглу.
В Onur Group Ukraine заперечують зловживання зі свого боку
У компанії зазначили, що контракт проєкту "Панєвропейскої дороги" (траса М-03 Київ – Харків – Довжанський), про який згадали у зв'язку зі справою, за участі Світового банку на суму 175,6 мільйона доларів, був законно підписаний 21 травня 2018 року. Усі умови угоди виконуються, роботи проводяться і будуть вчасно завершені.
"Тому тут виключені будь-які незаконні зловживання з нашої сторони. Ми завжди були і залишаємося надійним партнером міжнародних фінансових урядових і неурядових організацій, підкріплюючи цю співпрацю успішно реалізованими інфраструктурними проєктами", – мовиться в офіційній заяві компанії
Що відомо про обшуки у Львові в компанії Onur
Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 20 липня обшуки тривають у фірмах Onur і "Альтком", що виконують проєкти зі списку "Великого будівництва".
За даними журналіста, затриманому у Польщі Новаку висунули підозру відразу за трьома епізодами – за отримання хабарів від української компанії "Альтком", турецької компанії Onur і польської компанії ECM Group.
До теми Новак вимагав від іноземної компанії щомісячного хабаря у 45 тисяч євро, – Холодницький
Справа Славоміра Новака: коротко
- У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.
- САП інкримінує Новаку хабарництво за продовження термінів ремонту автошляхів.
- Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.
- За даними Gazeta Wyborcza в районній прокуратурі Варшави, Новаку загрожують шість обвинувачень, пов'язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор.