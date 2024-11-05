Как наркокартелю бороться с наркотиками, – Кислица о мероприятии ООН и России по защите от терроризма

Контртеррористическое управление ООН вместе с правительством страны-агрессора России решило организовать международное мероприятие по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак. Мероприятие пройдет в Туркменистане.

Руководителем Контртеррористического управления является бывший российский дипломат Владимир Воронков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Генсек ООН "высоко оценил заслуги" Воронкова

11 – 12 ноября Владимир Воронков вместе со страной, которая бомбит чуть ли не ежедневно энергетику Украины, проведут экспертное заседание о защите критической энергетической инфраструктуры от террористических атак.

Ну, это примерно, как пригласить наркокартель к организации и финансированию разработки планов борьбы с незаконным оборотом наркотиков. А этот наркокартель еще и имел бы делегированного руководителя управления по борьбе с наркотрафиком,

– отметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица отметил, что Воронков – бывший "постпред Путина при международных организациях в Вене, где он встретил начало войны России против Украины в 2014 году и ежедневно изо всех сил оправдывал нарушение международного права и Устава ООН кремлевской кликой".

Постпред напомнил, что 8 июня 2015 года путинский прихвостень направил в МАГАТЭ ноту, где обвинил ООН во "лжи" о принадлежности Крыма к Украине.

А в июне 2017 года, как рассказал Кислица, "заслуги" Воронкова высоко оценил Генсек ООН – он назначил его своим заместителем и ответственным за Контртеррористическое управление.