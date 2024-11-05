Керівником Контртерористичного управління є колишній російський дипломат Володимир Воронков. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Формується нова "вісь зла": чи буде Україна позиватися в Міжнародний суд на Кім Чен Ина

Генсек ООН "високо оцінив заслуги" Воронкова

11 – 12 листопада Володимир Воронков разом із країною, яка бомбить ледь не щодня енергетику України, проведуть експертне засідання про захист критичної енергетичної інфраструктури від терористичних атак.

Ну, це приблизно, як запросити наркокартель до організації і фінансування розробки планів боротьби з незаконним обігом наркоти. А цей наркокартель ще й мав би делегованого керівника управління з боротьби з наркотрафіком,

– сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця зауважив, що Воронков – колишній "постпред Путіна при міжнародних організаціях у Відні, де він зустрів початок війни Росії проти України у 2014 році й щодня чимдуж виправдовував порушення міжнародного права і Статуту ООН кремлівською клікою".

Постпред нагадав, що 8 червня 2015 року путінський посіпака направив у МАГАТЕ ноту, де звинуватив ООН у "брехні" щодо приналежності Криму до України.

А у червні 2017 року, як розповів Кислиця, "заслуги" Воронкова високо оцінив Генсек ООН – він призначив його своїм заступником та відповідальним за Контртерористичне управління.