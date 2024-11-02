Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив 24 Каналу, що це справді можна зробити хоча б для того, щоб перевірити реакцію інших країн. Втім малоймовірно, що ми побачимо якийсь ефект.

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Потрібна рішуча реакція

Світ має концентрувати більшу увагу на тому, що формується сучасна "вісь зла" у складі Росії, Північної Кореї та частково Ірану. Адже Іран підтримує країну-агресорку, але його антизахідна позиція не настільки сильна, щоб вступати з нею у союз.

Нашим партнерам треба казати, що Росія і КНДР зближаються. Хоча нагадую, що Росія як член Ради Безпеки ООН накладала санкції на Північну Корею. А зараз ситуація, що країна – постійний член Радбезу – сама порушує санкції, за які колись голосувала,

– підкреслив Іван Ус.

Тому навіть психологічно треба проштовхувати ідею про формування "вісі зла". Світ має зрозуміти, що спокою не буде, якщо до лідерів цих країн не поставляться як до злочинців або взагалі не заарештують.

Ми бачимо, навіть попри те, що на Путіна є ордер Міжнародного кримінального суду – це не означає, що Росія внесена у "чорний" чи хоча б у "сірий" список. Певні угоди з цією країною постійно відбуваються,

– додав Іван Ус.

На жаль, ми в черговий раз згадуємо слава колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, який сказав, що Європі треба визначатись – вона стоїть за гроші чи за принципи. Бо зараз, навіть попри декларативні засади, деякі країни все одно хочуть торгувати з тими, хто їх не те, що порушує, а підриває.