ООН и Турция согласовали прохождение судов по зерновому коридору на 31 октября

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Пока они ведут переговоры с делегацией России.

Представители ООН и Турции продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы". Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Обратите внимание Украина приостанавливает экспорт зерна из-за блокирования Россией зернового коридора

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра, представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп по проверке 40 судов.

Такое предложение было принято представителями Украины. Представители России были проинформированы,

– заявили в Мининфраструктуры.

Так, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" 31 октября вышли 12 судов из 354,5 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

Заметим, что седьмое судно зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Вместе с тем проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.



ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору / фото Мининфраструктуры

Россия остановила "зерновое соглашение"

Утром 29 октября в бухте в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В результате этого российские корабли получили повреждения.

В России сразу обвинили во всем Украину и якобы обнаружили "доказательства". В итоге Кремль заявил, что останавливает действие "зернового соглашения". Из-за этого 30 октября движение зерновозов было заблокировано.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предупреждала о планах России сорвать зерновое соглашение. По его словам, Москва блокирует зерновой коридор под надуманным предлогом.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решение Кремля было вполне предсказуемым. Он считает, что Россия приняла циничное решение заранее.

Достойно внимания – Путин срывает зерновую сделку: смотрите видео