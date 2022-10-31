ООН и Турция согласовали прохождение судов по зерновому коридору на 31 октября

31 октября 2022 , 10:29
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Источник:

Министерство инфраструктуры Украины

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Пока они ведут переговоры с делегацией России.

Представители ООН и Турции продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы". Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра, представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп по проверке 40 судов.

Такое предложение было принято представителями Украины. Представители России были проинформированы,
– заявили в Мининфраструктуры.

Так, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" 31 октября вышли 12 судов из 354,5 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

Заметим, что седьмое судно зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Вместе с тем проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.


ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору / фото Мининфраструктуры

Россия остановила "зерновое соглашение"

  • Утром 29 октября в бухте в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В результате этого российские корабли получили повреждения.
  • В России сразу обвинили во всем Украину и якобы обнаружили "доказательства". В итоге Кремль заявил, что останавливает действие "зернового соглашения". Из-за этого 30 октября движение зерновозов было заблокировано.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предупреждала о планах России сорвать зерновое соглашение. По его словам, Москва блокирует зерновой коридор под надуманным предлогом.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решение Кремля было вполне предсказуемым. Он считает, что Россия приняла циничное решение заранее.

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Автор: Софія Ковнір