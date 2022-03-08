ООН, "Красный Крест" и ОБСЕ скрылись, пока в Украине погибают люди, – Резников

Российская армия убивает в Украине мирное население и детей. В то же время, международные организации практически ничего не делают.

ООН, ОБСЕ и "Красный Крест" просто скрылись. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, "Красный крест", ОБСЕ? Они скрылись,

– сказал министр.

Он отметил, что в Украине находятся около 10 тысяч студентов из других стран. Все они мишени путинских террористов. Более 2 тысяч иностранцев уже взяли в заложники. Многие из них являются гражданами Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива.

"Молодые люди находятся в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Россияне обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным", – заметил Резников.

Глава Минобороны отметил, что никому не удастся остаться нейтральным. Ведь зло не действует избирательно.

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