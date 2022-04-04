В ООН назвали Украину одной из самых заминированных стран мира

ООН назвала Украину самой заминированной страной мира. Еще до полномасштабной войны почти 2 миллиона украинцев жили в окружении мин.

Такая неутешительная статистика ООН на 40-й день полномасштабной войны, которую начала Россия. Ее обнародовали в Международный день просвещения по вопросам минной опасности, который отмечают ежегодно с 2005 года.

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Напомним, что россияне минируют даже отдельные направления в Черном море. Россия использовала украденные во время оккупации Крыма в 2014 году мины и обвиняет наше государство в том, что они оказались в море. В Черном море около 450 боеприпасов, из которых уничтожили 3. От двух из них избавилась Турция и одной – Румыния.

Также россияне минируют временно оккупированные территории, дороги и мосты. Особенно много взрывчатки оккупанты оставляют посл себя во время отступления.

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