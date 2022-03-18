ООН не исключает, что фейки о "биолабораториях" – подготовка к применению химического оружия

Кровавая война, которую развязала Россия, влечет за собой разгромные судебные процессы. Понимая это, оккупанты пытаются оправдать свое поведение, извращая информацию.

Политическое руководство России ищет любые возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснение своего масштабного и кровавого вторжения в Украину. Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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В частности, 18 марта по инициативе России состоялось безотлагательное заседание Совбеза ООН с крайне циничной и фейковой повесткой дня: "О новых фактах военно-биологической деятельности США в Украине".

Несмотря на то, что весь мир понимает безосновательность и лживость всех российских публичных заявлений, Россия пыталась представить якобы новые выявленные факты, связанные с воображаемой военно-биологической активностью США на территории Украины.

ООН отвергли обвинения России и понимают угрозу

США и абсолютное большинство государств – членов СБ ООН отвергли фейковые обвинения россиян. При этом в организации не исключают, что брифинг России по отношению к биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины.

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