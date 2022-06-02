Теперь республика на международной арене официально называется Türkiye вместо Turkey. Об этом стало известно 1 июня.

Учтите Дружбу Эрдогана с Россией, войну Путина и судьбу НАТО: интервью с послом Украины в Турции

Просьбу удовлетворили без колебаний

Детали этого решения рассказал журналистам спикер ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что Организация получила соответствующее письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, на имя Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Изменение названия страны вступило в силу с момента получения этого письма.

Совместно с нашим Директоратом коммуникаций мы успешно подготовили для этого хорошую почву,

– отметил представитель ООН.

По его словам, о нововведениях сразу сообщили всему международному сообществу. Не только членам ООН, но и другим международным организациям и странам.

Последние новости о Турции

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий лидер предложил провести переговоры между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле. Он считает, что четырехсторонние переговоры якобы помогут в урегулировании войны в Украине. Однако важно заметить, что наши власти не раз отмечали, что переговоры не могут быть результативными, пока российские войска продолжают убивать украинцев.

Турция является единственным членом НАТО, блокирующим присоединение к Альянсу Швеции и Финляндии. Недавно даже состоялись переговоры по этому поводу, которые Эрдоган описал очень лаконично "не на желаемом уровне". Дело в том, что эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана. А вот Турция воюет с курдами уже несколько десятилетий и считает их террористами.

В частности, 23 мая Турция объявила о проведении дежурной военной спецоперации на территории Сирии. Она началась спустя 3 дня после этого. Эрдоган подчеркнул, что это необходимо для защиты государства от террористической угрозы. По его словам, Турция сейчас работает над "созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль южных границ".

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