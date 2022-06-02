Тепер республіка на міжнародній арені офіційно називається Türkiye – замість Turkey. Про це стало відомо 1 червня.

Зауважте Дружба Ердогана з Росією, війна Путіна та доля НАТО: інтерв'ю з послом України у Туреччині

Прохання задовольнили без вагань

Деталі цього рішення розповів журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік. Він зазначив Організація отримала відповідний лист міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, на ім'я Генерального секретаря Антоніу Гутерріша. Зміна назви країни набула чинності з моменту отримання цього листа.

Спільно з нашим Директоратом комунікацій ми успішно підготували для цього гарний грунт,

– зазначив речник ООН.

За його словами, про нововведення одразу повідомили всій міжнародній спільноті. Не лише членам ООН, а й іншим міжнародним організаціям і країнам.

Останні новини про Туреччину

Президент Країни Реджеп Тайїп Ердоган поспілкувався з кремлівськими диктатором Володимиром Путіним. Турецький лідер запропонував провести перемовини між Україною, Росією та ООН у Стамбулі. Він вважає, що чотиристоронні перемовини нібито допоможуть у врегулюванні війни в України. Проте важливо зауважити, що наша влада не раз наголошувала, що перемовини не можуть бути результативними, поки російські війська продовжують вбивати українців.

Туреччина є єдиним членом НАТО, який блокує приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії. Нещодавно навіть відбулися перемовини щодо цього, які Ердоган описав дуже лаконічно "не на бажаному рівні". Річ у тім, що ці країни підтримують Робочу партію Курдистану. А ось Туреччина воює з курдами вже кілька десятиліть і вважає їх терористами.

Зокрема, 23 травня Туреччина оголосила про проведення чергової воєнної спецоперації на території Сирії. Вона розпочалася через 3 дні після цього. Ердоган тоді наголосив, що це необхідно для захисту держави від терористичної загрози. За його словами, Туреччина зараз працює над "створенням 30-кілометрової зони безпеки вздовж південних кордонів".

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