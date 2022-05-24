Тепер делегації з Швеції та Фінляндії мають приїхати в Туреччину, щоб обговорити всі її питання щодо їхнього вступу в НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Що відомо про зустріч

Очікують, що делегації мають зустрітися 25 травня. Як повідомив Чавушоглу, представники Фінляндії та Швеції зустрінуться з речником президента Туреччини Ібрагімом Каліном. Також вони проведуть зустріч з заступником міністра закордонних справ Седатом Оналом.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто також підтвердив зустріч з представниками Туреччини.

Зараз заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу розглядають 30 членів військового об'єднання. Президент Туреччини казав, що накладе вето на приєднання цих двох країн.

Заяви та позиція Ердогана

Реджеп Ердоган після того, як Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО, заявляв, що не погодиться на це. Своє рішення пояснював тим, що ці дві держави запровадили санкції проти Туреччини. Також Ердоган звинуватив кандидатів на членство у НАТО, що ті буцімто підтримують та покривають терористів. Мовиться про Робітничу партію Курдистану, яку розглядають як терористичну організацію у Туреччині, США та ЄС.

Тоді Реджеп Ердоган називав певні умови для того, щоб він змінив своє рішення. Президент Туреччини закликав Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій. Також заявив, що ембарго на експорт зброї, накладене на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році, Швеція має зняти. Тільки тоді, можливо, він не буде перешкоджати Швеції у вступі до НАТО.

Згодом Туреччина вже офіційно опублікувала вимоги до Швеції. Якщо та їх не виконає, то свою думку про вступ вони не змінять. Країна вимагає у влади Швеції, щоб та припинила політично підтримувати РПК та РФГ. Там запевняють, що наразі Швеція "приймає на міністерському рівні членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, і підтримує їхню діяльність всередині країни". Також Туреччина вимагає припинити фінансувати діяльність РПК.

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